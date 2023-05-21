أرقام قياسية للأهلي المصري في «أبطال إفريقيا» لم يحققها أحد

بات الأهلي المصري أول فريق يبلغ نهائي بطولة قارية للمرة السادسة من أصل سبع نهائيات من بينها أربع مرات متتالية، محققاً إنجازاً لم يسبقه إليه أي فريق آخر.

وتمكن الأهلي من الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، أول من أمس، بتغلبه على ضيفه الترجي التونسي بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات بعدما كان قد فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة في رادس.

وكرر الفريق المصري الإنجاز نفسه الذي حققه في الفترة من 2005 حتى 2008، بالوصول إلى النهائي للمرة الرابعة على التوالي، ورفع رصيد وصوله لنهائي البطولة السمراء إلى 16 مرة في تاريخه، محققاً البطولة في 10 مناسبات، وهو رقم لم يصل إليه أي فريق إفريقي من قبل، وبفارق خمس بطولات «قابلة للزيادة» عن كل من غريمه التقليدي الزمالك ومازيمبي الكونغولي.

ويملك الأهلي السجل الذهبي بالوصول إلى نهائي البطولة منذ العقد الحالي في 13 مناسبة من أصل 24 مرة شهدتها البطولة، بما يزيد على 50% من عدد النهائيات في إنجاز آخر لم يستطع أن يُحققه فريق قاري آخر.

وابتسمت النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للأهلي المصري في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات التي كان على شفا الخروج منها من مرحلة المجموعات، لولا إخفاق لاعب الهلال السوداني أطهر الطاهر، الذي أضاع ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع كان تسجيلها كفيلاً بخروج الأهلي وتأهل الهلال برفقة صن داونز.

واستغل الأهلي الموقف بصورة مثالية، إذ أظهر شخصية البطل واستطاع الفوز على القطن الكاميروني، والهلال السوداني، ليتأهل إلى المرحلة الإقصائية من البطولة.

واستطاع الأهلي أن يتخطى عقبة الرجاء المغربي بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد، ثم التعادل إيجاباً ليبلغ الدور نصف النهائي للمرة الـ20 في تاريخه لمواجهة الترجي، الذي سبق أن بلغ على حسابه النهائي للمرة الثالثة بعد عامي 2001 و2021 وتُوج في المرتين باللقب.

16

مرة بلغ فيها الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

4

مرات على التوالي.. الأهلي في النهائي الإفريقي.