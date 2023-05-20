مدرب الأهلي "فزنا بشكل مريح".. والبوسعايدي يتحسّر على الترجي

اعتبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري ان فريقه "فاز بشكل مريح" على الترجي التونسي الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، فيما ألقى مدرب الترجي باللوم على الخسارة الثقيلة ذهاباً بثلاثية.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أضعنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني لزيادة النتيجة، ولكن في النهاية فزنا بشكل مريح وتأهلنا".

وحجز الأهلي مقعده في النهائي للموسم الرابع على التوالي، بعدما جدّد فوزه على ضيفه الترجي 1-0 على ملعب القاهرة الدولي بهدف حسين الشحات (22)، وذلك بعد فوزه ذهاباً بثلاثية في رادس.

وبسؤاله عن النهائي المنتظر، مع المتأهل بين الوداد المغربي ومامليودي صنداونز الجنوب إفريقي (0-0 ذهاباً)، قال كولر "نحن لا نعرف من سيصل للنهائي، وأيا كان المنافس سنستعد له بالتحليل والتدريبات".

وأضاف مدرب النادي الذي يحمل الرقم القياسي في البطولة القارية (10) والذي سيخوض النهائي السادس عشر في تاريخه "أنا سعيد بمستوى الفريق حاليا فنحن نلعب كرة قدم جيدة، وهذا ما أظهره اللاعبون على مستوى السيطرة".

تابع "المباراة الأولى ستكون في القاهرة وبالتالي ستكون محور تركيزنا".

وعن المسيرة الصعبة للأهلي نحو النهائي، خصوصاً في دور المجموعات حيث تأهل بشق النفس، أضاف "هذه أمور لا تعنيني. إهدار لاعب لركلة جزاء (للهلال السوداني) ليس ما جعل الأهلي يصعد، نعم بدأنا دور المجموعات بشكل غير جيد، ولكن يمكننا رؤية كيف تطور الفريق يوما تلو الآخر وازداد ثقة وهدوء".

وواصل "تأهلنا إلى النهائي عن جدارة ولا يهمني نقص عناصر الترجي. هذه ظروف تحدث للجميع. نحن نعرف كيف نفوز في أي مكان وأي ظروف وهذا ما يثبت قوة الفريق".

وعن التوقعات بمواجهة ماميلودي صنداونز والمطالبة بالثأر من الهزيمة أمامه بخماسية في دور المجموعات، قال كولر "لا أملك هذه المشاعر، ولكن إن كان هو المنافس في النهائي سنحاول الفوز عليه وتفادي ما حدث في المرة السابقة".

في المقابل، أكد أنيس البوسعايدي الذي تسلم الدفة موقتاً بعد استقالة المدرب نبيل معلول، ان النتيجة الثقيلة ذهاباً أدت إلى الخروج من نصف النهائي "التحضير الذهني كان صعباً بعد الخسارة ذهابا في تونس. حاولنا تفادي الاخطاء امام الاهلي وهو في احسن حالاته، وكان لدينا سبع غيابات مهمة في الفريق ولو كانت نتيجة مختلفة في تونس كان بمقدورنا تحقيق نتيجة افضل اليوم".

أضاف "الفرق الكبيرة تعرف الخروج من الأمور الصعبة. الأهلي استغل الثغرات وكنا نلعب على المرتدات والأهلي استغل اخطاءنا فكانت مباراة صعبة".

أضاف البوسعايدي "تأجلت مباريات الأهلي في الدوري المصري، ولاعبوه حصلوا على راحة أكبر، لكن نحن لعبنا في الدوري التونسي وحدثت إصابات كثيرة لاعبين مؤثرين".

