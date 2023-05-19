كلوب: غيابي عن مقاعد البدلاء لن يؤثر على ليفربول

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن الغياب عن التواجد على مقاعد البدلاء، بسبب العقوبة المفروضة عليه، لن يكون لها تأثير ضار على فريقه. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المدرب الألماني حصل على عقوبة الإيقاف لمباراتين، إحداهما لن يتم تنفيذها مالم يرتكب أي تجاوز آخر قبل نهاية الموسم المقبل، وتم تغريمه أمس الخميس 75 ألف جنيه إسترليني (280ر39 دولار) بسبب تصريحاته التي شكك فيها في نزاهة الحكم باول تيرني.

هذا يعني أن كلوب لن يتواجد على مقاعد البدلاء في آخر مباراة للفريق تقام على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم أمام أستون فيلا.

وقال :"كنت أتوقع عقوبة بكل الأشياء التي نعرفها، وكل الأشياء التي يمكن أن نسمع عنها، أشياء مثل هذه". وأضاف:" الأشخاص حولي كانوا سلبيين للغاية، وكانوا يعتقدون أن العقوبة ستكون أطول. لذلك، فإن الإيقاف مباراة واحدة، يعد مقبولا".

ولكن بعد أن قضى عقوبة الغياب عن مقاعد البدلاء مطلع هذا الموسم، عندما شاهد فريقه يفوز على ساوثهامبتون 3 / 1 في نوفمبر من المدرجات، لا يعتقد كلوب أن هذا الامر سيكون مشكلة كبيرة، خاصة وأن فريقه يقدم عروضا جيدة وحقق سبع انتصارات متتالية. وأضاف كلوب :" من حيث مشاهدة المباراة فإنني سأكون في مكان أفضل لرؤية المباراة، فعلت نفس الأمر في مباراة ساوثهامبتون وكان من المفيد للغاية مشاهدة المباراة من المدرجات".