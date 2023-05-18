نادال ينسحب من رولان غاروس.. ويعلن موعد اعتزاله

أعلن الإسباني رافائيل نادال، المتوج 14 مرة بلقب بطولة "رولان غاروس" للتنس انسحابه من نسخة 2023 لعدم تعافيه من الإصابة، ليغيب للمرة الأولى عن البطولة الكبرى منذ تتويجه عام 2005.

وكافح نادال، للتعافي من إصابة في وركه تعرض لها في 18 يناير في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، ليغيب عن الملاعب منذ ذلك الحين (خسر أمام الأمريكي ماكنزي ماكدونالد بثلاث مجموعات).

وقال اللاعب البالغ 36 عاماً في مؤتمر صحفي الخميس: "لم تتطور الإصابة التي تعرضت لها في أستراليا كما كنا نتمنى، لذا لن أكون قادرا على اللعب في رولان غاروس.. لست أنا من اتخذ هذا القرار بل جسدي".

وأضاف وهو يجلس على كرسي في أكاديمية رافا نادال التابعة له في مدينة مايوركا "العام المقبل سيكون على الأرجح الأخير لي في مسرتي.. سأبتعد شهر، شهرين، ثلاثة، أشهر قليلة، لا أعرف متى سأعود ولا أحب توقع المستقبل.. أتبع حدسي وما أعتقد بانه الشيء الأفضل لجسدي وسعادتي الشخصية".

وتابع حامل لقب 22 بطولة كبرى في رقم قياسي يتشاركه مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش "لم نكن قادرين على إيجاد حل للمشكلة التي واجهتها في أستراليا. لا أشعر أنني جاهز للمنافسة على مستوى مرتفع في رولان غاروس. لن أذهب إلى هناك".

ومنذ تتويجه الأول في "رولان غاروس" عام 2005، بعد يومين من بلوغه التاسعة عشرة، لم يغب نادال عن البطولة المحببة على قلبه وحيث بنى أسطورته.

وحصد 112 فوزا في رولان غاروس ولم يعرف سوى ثلاث خسارات في 2009 و2015 و2021 بالإضافة إلى اضطراره للانسحاب خلال نسخة 2016 بسبب كسر في معصمه الأيسر.

وتوج نادال بلقبه الأخير في "رولان غاروس" العام الماضي وقدمه اليسرى مخدرة لاحتواء الألم المزمن الذي يعاني منه منذ كان بعمر الثامنة عشرة (متلازمة مولر-فايس).