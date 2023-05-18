الاتحاد الدولي للسباحة يعلن مساعدة سوريا لإعادة بناء بنيتها الرياضية

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلم أنه التقى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس ورئيس اللجنة الأولمبية السورية ورئيس اتحاد السباحة السوري بهدف مناقشة تطوير الرياضات المائية وزيادة الفرص للشباب لممارسة هذه الرياضة بأمان. كما زار أحد المسابح الذي تم تدميره في الحرب.

وأكد المسلم خلال اللقاء على كيفية التزام الاتحاد الدول بمساعدة سوريا على إعادة بناء بنيتها التحتية الرياضية من خلال توفير الفرص للجيل القادم من الرياضيين الممارسين للألعاب المائية من خلال برنامج السباحة للجميع في العالم للألعاب المائية - السباحة من أجل الحياة وخلال زيارته.

وقال رئيس الاتحاد الدولي في بيانه: "أولويتي الرئيسية كرئيس هي إتاحة الوصول إلى الرياضات المائية لأكبر عدد ممكن من الناس". "هذا تحد كبير في سوريا، وهي دولة تأثرت بكل من الصراع والكوارث الطبيعية." السباحة العالمية للألعاب المائية للجميع - برنامج السباحة من أجل الحياة هو مثال رائع على كيفية تقديم المساعدة التي تحتاجها البلدان".

وأشار المسلم إلى أن البرنامج مبادرة عالمية تهدف إلى تعليم وتشجيع الناس من جميع الأعمار والقدرات على كيفية السباحة وتعزيز النشاط البدني من خلال السباحة في جميع أنحاء العالم.

يوفر البرنامج التدريب والموارد لمساعدة الدول على تطوير برامج مائية مستدامة ويمكن الوصول إليها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية سلامة اللعبة .