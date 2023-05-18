أبطال إفريقيا: الأهلي مرشح فوق العادة لبلوغ النهائي

يبدو الأهلي المصري مرشحاً فوق العادة لبلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الرابعة توالياً عندما يستضيف الترجي التونسي في إياب نصف النهائي، فيما تنتظر الوداد المغربي مهمة شاقة للدفاع عن لقبه أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي. وعلى ملعب القاهرة الدولي، يدخل الأهلي اللقاء ضد الترجي بأفضلية كبيرة بعدما فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة في رادس، ما وضعه على مشارف الدور الختامي، سعياً الى اللقب الحادي عشر في تاريخه في المسابقة القارية الأهم على مستوى الاندية.

ويقدم الفريق المصري عروضاً قوية في الآونة الأخيرة حيث توج بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب بيراميدز، ويتصدر الدوري المحلي، حيث يبرز مهاجمه الجنوب افريقي بيرسي تاو صاحب هدفين في لقاء الذهاب ومحمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات، فضلاً عن المالي أليو ديانغ والظهير التونسي علي معلول وغيرهم من نجوم منتخب "الفراعنة".

ومع ذلك حذّر مدربه السويسري مارسيل كولر الذي قد يفتقد بعضاً من أوراقه الاساسية بداعي الإصابة ولا سيما الحارس محمد الشناوي، لاعبيه من التهاون ضد الفريق التونسي العريق الذي شهد تغييراً فنياً بعد استقالة مدربه نبيل معلول اثر السقوط الكبير ذهاباً. وطالب كولر لاعبيه بضرورة التركيز الشديد وعدم التهاون أو الاستهتار بالخصم، لأن الأهلي لم يضمن التأهل حتى الآن.

وسيقود "شيخ الأندية التونسية" المدرب الموقت أنس البوسعايدي في وقت صعب، إذ سيفتقد الفريق نحو عشرة لاعبين بسبب الإصابة أبرزهم غيلان الشعلالي وحارس المرمى معز بن شريفية والمدافع الجزائري رياض بن عياد والجناح الليبي حمدو الهوني، فضلاً عن رباعي منتخب تونس للشباب غيث الوهابي، مالك المهري، زين الدين ساسي ورائد بوشنيبة لمشاركتهم في كأس العالم للشباب بالأرجنتين.

وسيعول البوسعايدي على أصحاب التجربة على غرار المدافع محمد بن علي وياسين مرياح والجزائري محمد أمين توغاي ومحمد علي بن رمضان ومعتز زدام والمغربي صابر بوكرين وأنيس البدري. وأعرب رئيس "المكشخة" حمدي المدب عن ثقته الكاملة بالمدرب الشاب البوسعايدي (41 عاماً) "الترجي لا يعيش أزمة إذ تأهل للمربع الذهبي من دوري أبطال إفريقيا ومازال ينافس على لقبي الدوري وكأس تونس، رغم ما مرّ به الفريق من ظروف صعبة تتمثل في ضغط المباريات وتعدد إصابات اللاعبين الأساسيين". وسيكون الوداد أمام مهمة شاقة من أجل مواصلة الاحتفاظ بلقبه القاري، عندما يواجه مضيفه الصعب ماميلودي صنداونز الباحث عن لقبه الثاني بعد 2016، عندما يتواجهان في بريتوريا.