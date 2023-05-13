الأهلي المصري يغرد.. يقسو على الترجي ويقترب من نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق الأهلي المصري فوزاً كبيراً على الترجي التونسي بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما بالملعب الأولمبي برادس في تونس بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الفريق المصري في خطف هدفين مبكرين بالشوط الأول عن طريق نجم الفريق في المباراة بيرسي تاو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 55، ثم عزز محمود كهربا تقدم المارد الأحمر بهدف ثالث في الدقيقة 75.

وبذلك يكون الأهلي المصري قد وضع قدما في المباراة النهائية للبطولة قبل أن يستضيف الترجي في مباراة الإياب مساء الجمعة المقبل الموافق التاسع عشر من مايو الجاري، على ملعب استاد القاهرة، باحثًا عن حسم بطاقة الصعود إلى فاينال البطولة القارية للمرة الرابعة على التوالي، ويحتاج الفريق التونسي إلى معجزة من أجل العودة في القاهرة والصعود حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز بفارق 4 أهداف أو فارق تعادل ليتعادل مع الأهلي.