التونسية أنس جابر تطلب تغييرا فوريا في "الجوائز المالية" ببطولة روما للتنس

قالت التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالميا إنه لا يتعين على لاعبات التنس الانتظار للحصول على نفس الجوائز المالية للرجال ببطولة إيطاليا المفتوحة بعد أن أعلن منظمون عن وجود خطط للمساواة في 2025. ولعبت التنس دورا قياديا في دعوات المساواة في الأجور خلال آخر عقدين وتوزع البطولات الأربع الكبرى المكافآت بالتساوي بين الرجال والسيدات.

لكن بعض بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات لا تزال تعرض جوائز مالية أقل للسيدات، ففي روما تبلغ قيمة "الالتزام المالي" للاعبين الرجال 9.51 مليون دولار مقابل 3.5 مليون دولار للسيدات. وقال أنجيلو بيناجي رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس الشهر الماضي إن البطولة بدأت إجراءات تضمن التكافؤ في المكافآت خلال ثلاث سنوات، لكن أنس طالبت بتغيير فوري.

وقالت أنس جابر لصحيفة نيويورك تايمز "لا أرى سببا للانتظار، هذا محبط للغاية، حان وقت التغيير، يجب أن تتصرف البطولة على نحو أفضل". ويتنافس الرجال والسيدات في بطولة إيطاليا، التي تقل درجة واحدة عن البطولات الأربع الكبرى، في مباريات تحسم على أساس الأفضل في ثلاث مجموعات، ويشارك إجمالي 128 لاعبا ولاعبة بالقرعة الرئيسية.

وقالت الإسبانية باولا بادوسا إنها لا تفهم سر تفاوت الجوائز المالية في روما التي تجذب عددا من لاعبات الصفوة في العالم. وأضافت "لا أعرف لماذا لا تتساوى الجوائز حاليا، لا يبلغونا بالسبب، يقولون إن هذا ما يُدفع ويجب أن نلعب".