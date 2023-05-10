صدمة من ميسي.. تُفسد فرحة الهلال السعودي وتُسعد برشلونة

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صدمة لجمهور الهلال السعودي بعد يوماً واحداً فقط من إعلان وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن نادي الهلال السعودي نجح في حسم صفقة انضمام ليونيل ميسي إلى صفوفه في الموسم الجديد.

ولم ينتظر خورخي هوراسيو ميسي، والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي، كثيراً بعد انتشار الخبر ليصدر بياناً رسمياً رد فيه على كل الشائعات والتكهنات حول مستقبل ابنه مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد اكدت في تقرير لها، نقلا عن مصدر مطلع، إن ميسي أتم انتقاله للهلال، مقابل صفقة استثنائية وضخمة من دون الكشف عن التفاصيل المالية، مؤكدة أن نادي الهلال أنهى كل الأمور المتعلقة بانتقال ميسي وأن الصفقة تمت بالفعل.

ورداً على هذا البيان أكد خورخي ميسي أنه ونجله لم يتفقا مع أي ناد حتى الآن من أجل الانضمام إليه الصيف المقبل، وهو الخبر الذي يؤجل بالتأكيد فرحة جمهور الهلال السعودي، ويسعد برشلونة وجمهوره والذي يأمل أن يعود النجم الأرجنتيني إلى صفوف بيته من جديد.

وقال خورخي في بيان نشره عبر خاصية "ستوري" في حسابه على موقع "إنستغرام": "لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال ميسي إلى أي فريق في الموسم المقبل، لم يتم اتخاذ القرار بعد، ولن يتم النظر في هذا الأمر حتى ينهي ميسي، موسمه مع باريس سان جيرمان".

وأضاف: "هناك دائما الكثير من الشائعات والأقاويل التي تستخدم اسم ميسي لاكتساب الشهرة، ومع ذلك يمكننا التأكيد بأن هذه الأخبار غير صحيحة، لا اتفاقات مع أي فريق حتى الآن، لا شفهي ولا موقع ولا متفق عليه، ولن يكون هناك حتى نهاية الموسم الحالي".

وتابع والد ميسي في هجوم على الإعلام: "هناك قلة احترام من الإعلام، بعض الأشخاص يقومون بخداع الآخرين بطريقة متعمدة دون تقديم دليل على صحة مزاعمهم، من أجل تحويل أي شائعة خبيثة إلى خبر حقيقي يخدم مصالحهم، ينبغي أن يقوم هؤلاء الأشخاص بشرح أسباب عدم التحقق من المعلومات التي ينشرونها، ولا يريدون أن تفسد الحقيقة، أخبارهم".