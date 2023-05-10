قصة الهدف المثير للجدل بقمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا (صور)

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق تعادل ثمين من ملعب مضيفه ريال مدريد وضيفه (1-1) في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في اللقاء الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، ليتأجل الحسم إلى ملعب الاتحاد في مباراة العودة في مانشستر سيتي.

تقدم ريال مدريد بهدف عن طريق نجم الفريق البرازيلي، فينيسيوس جونيور، بهدف سجله في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ورد النجم البلجيكي كيفن دي بروين بهدف التعادل للفريق الإنجليزي عند الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، بتسديدة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء أيضا.

وعقب اللقاء احتج لاعبو ريال مدريد ومدربهم أنشيلوتي على هدف السيتي الذي احتسبه الحكم البرتغالي للنجم البلجيكي كيفن دي بروين بحلول الدقيقة 67 من زمن اللقاء، بداعي أن الكرة خرجت خلف خط التماس قبيل تسجيل الهدف.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية والصور التي انتشرت للقطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خروج الكرة قبل أن يروضها الجناح البرتغالي برناردو سيلفا، ويواصل الهجمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن هدف التعادل للفريق الإنجليزي.

وعلقت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على الهدف الإنجليزي في المباراة ونشرت تصريحات الخبير التحكيمي بافيل فرنانديز، الذي أكد أن الحكم كان عليه أن يطلق صافرته عند خروج الكرة من الملعب، ولكن إذا لم تخرج، فلا يمكن أن يعود لها بعد تسجيل الهدف، خاصة وأنها كانت لعبة جديدة.

الهدف جاء بعد وصول الكرة لدفاع ريال مدريد، وتمريرة كامافينجا بالخطأ، مع ضغط رودري على دفاعات النادي الملكي قبل وصول الكرة إلى كيفين دي بروين.

وسيواجه الفائز من مواجهة فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، في نهائي البطولة القارية مع الفائز من "الديربي" الإيطالي وقطبي مدينة ميلانو الكروي فريقي ميلان "الروسونيري" وإنتر ميلان "النيراتزوري".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت 10 يونيو 2023، على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية.