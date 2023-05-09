غوارديولا يعترض على تصريح لاعبه.. ويحدد موقفه من مواجهة ريال مدريد

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن على لاعبيه تجنب التفكير في الثأر لخسارتهم في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم العام الماضي أمام ريال مدريد عندما تتكرر المواجهة في نفس الدور اليوم الثلاثاء.

ويخوض مانشستر سيتي لقاء ذهاب قبل النهائي أمام ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو (الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات).

وبدا غوارديولا مستاء من تصريح لاعب الوسط رودري الذي قال في المؤتمر الصحافي بملعب سانتياغو برنابيو إنه يتطلع إلى "فرصة للثأر" من ريال مدريد.

وقال غوارديولا: "التفكير في أننا هنا للثأر خطأ فادح، لسنا هنا لهذا الهدف. يجب أن نتعامل معها باعتبارها فرصة أخرى للوصول إلى النهائي. نحن هنا لتحقيق نتيجة جيدة لأن كل شيء سيحسم في مانشستر ليس هنا".

وأضاف "ما حدث الموسم الماضي جزء من الماضي، انتهى الأمر. هذه فرصة أخرى، لا شيء آخر. نأتي بعقلية المحاولة مجددا، مدركين أن تحقيق الهدف يتطلب أن نكون أفضل".

وتابع "الدرس الأفضل الذي يمكن أن نستخلصه من الموسم الماضي هو أننا لسنا هنا للثأر، وإنما لتحقيق نتيجة جيدة".

وتحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في وقت سابق الاثنين عن أهمية تحقيق أفضلية ذهنية قبل مباراة الإياب. لكن غوارديولا أبدى اختلافه مع نظيره الإيطالي.

وقال غوارديولا في رده على سؤال بشأن تصريحات أنشيلوتي "العام الماضي جئنا إلى هنا بأفضلية ذهنية كبيرة بعد الفوز في لقاء الذهاب وانظر ما حدث".