سرقة منزل مهاجم ريال مدريد رودريغو

فتحت الشرطة الاسبانية تحقيقا في حادث سطو وقع ليلة الاحد - الاثنين في منزل مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الدولي البرازيلي رودريغو.

وقالت المصادر إن عملية السطو وقعت في منزل اللاعب في مدينة بالقرب من العاصمة مدريد "هذا (الاثنين) في الصباح المبكر"، موضحة أن حارس أمن خاص أخطر الشرطة.

وأضافت عندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث اكتشفوا "الباب مكسوراً وغرفاً عدة مقلوبة"، لكن محتويات وقيمة المسروقات التي أخذها اللصوص غير معروفة في الوقت الحالي.

وحصلت السرقة بعد يوم من فوز ريال مدريد على أوساسونا 2-1 في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك في إشبيلية حيث سجل رودريغو ثنائية (2 و70).

وانضم رودريغو إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للسرقة في العاصمة الإسبانية مثل زملائه في الفريق داني كارفاخال والفرنسي كريم بنزيمة الذي تعرض منزله للسرقة العام الماضي خلال مباراة فريقه ضد إلتشي.

وكان الحرس المدني الإسباني والشرطة الأوروبية "يوروبول" أعلنا في أكتوبر 2019 عن تفكيك شبكة للصوص استهدفت لاعبي كرة القدم من أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية بعد ذلك أن من بين ضحايا هذه الشبكة من اللصوص بنزيمة وزميله السابق في النادي الملكي لاعب الوسط الحالي لمانشستر يونايتد الانكليزي الدولي البرازيلي كازيميرو، ولاعب وسط أرسنال الانكليزي الحالي الغاني توماس بارتي الذي كان يلعب وقتها مع أتلتيكو مدريد.