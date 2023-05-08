خرج ولم يعد.. لاعب بالدوري المصري مفقود منذ استبداله في مباراة

قال إنبي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إن لاعبه إيريك تراوري "اختفى" منذ عدة أيام، وتواصل النادي مع زوجته ووكيل أعماله لمعرفة مكانه دون جدوى.

وأوضح محمد إسماعيل مدير كرة القدم في إنبي في تصريحات تلفزيونية أن الجناح تراوري (26 عاما)، القادم من بوركينا فاسو والمعار من بيراميدز، "اختفى منذ مباراة أسوان (الشهر الماضي) حين طلب منه المدرب تامر مصطفى المشاركة بديلا في الدقائق الأخيرة لكنه اتجه إلى غرفة الملابس ثم غادر الملعب ولم يظهر بعدها".

وأضاف "بعد عطلة عيد الفطر استمر غيابه وحاول النادي التواصل معه للتحقيق معه لكنه أغلق هواتفه".

وتابع "توجهنا إلى مقر إقامته وتواصلنا مع زوجته لكنها قالت إنها لا تعرف عنه شيئا منذ أيام.

"أردنا تحرير محضر لدى الشرطة لكن زوجته رفضت ذلك في الوقت الحالي، كما أن النادي لا يملك جواز سفره ولا نعرف إن كان سافر خارج البلاد".

وأكد أن إنبي أبلغ الاتحاد المصري للعبة باختفاء اللاعب، لكنه لم يتقدم بشكوى ضده.

وأشار إسماعيل إلى أن الأولوية للنادي الاطمئنان على اللاعب، الذي سبق له اللعب بصفوف أسوان ومصر للمقاصة، ثم معرفة سبب الغياب "إن كان بسبب غضب من النادي أو بسبب مشكلة ما".

وواصل "إيريك يبدو منطويا هذا الموسم وشارك في دقائق قليلة معنا، الموضوع غريب لأن إيريك كان من أفضل اللاعبين الأجانب الذين حضروا إلى مصر.

"نتمنى أن يكون في حالة جيدة، وبعدها سنناقش الإجراءات في وقت لاحق".

ويحتل إنبي المركز العاشر في الدوري برصيد 33 نقطة من 27 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط على منطقة الهبوط.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض 26 مباراة.