مانشستر سيتي يستعيد دي بروين قبل مواجهة ليدز

كشف جوزيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنكليزي ان لاعب وسطه البلجيكي كيفن دي بروين قد يعود لمواجهة ضيفه ليدز يونايتد الجريح السبت في البرميرليغ، بعد تعافيه من الاصابة. وكان دي بروين غاب عن فوزي سيتي على فولهام ووست هام بعد معاناته من اصابة غير محدّدة، خلال الفوز على المتصدر السابق أرسنال في 26 أبريل الماضي.

عاد نجم الوسط البلجيكي إلى التمارين الخميس فيما رأى مدربه الإسباني ان الدفع به نهاية هذا الأسبوع في ملعب الاتحاد لن يكون مخاطرة "لقد تدرّب أمس، تدرّب جيداً. نتدرّب اليوم ونقرّر من بعدها". وتابع المدرب الفذ لمراسلين صحافيين "لا مشكلة في الغياب عن أسبوع أو عشرة ايام في هذه الفترة من الموسم. الأمر عينه حصل مع نايثن، (المدافع الهولندي أكيه). إذا كانت لياقته جيدة، بمقدوره اللعب".

ويبحث سيتي عن لقب ثالث توالياً وخامس في آخر ستة مواسم في الدوري. وبمقدوره الابتعاد أربع نقاط عن أرسنال بحال فوزه على ليدز صاحب المركز السابع عشر والمكافح لتجنب الهبوط. بدوره، ينتقل أرسنال، البعيد نقطة عن المتصدر سيتي ولعب مباراة أكثر، في رحلة صعبة الأحد إلى أرض نيوكاسل الثالث، في جولة قد تحدّد ملامح نهاية الدوري. ويبحث سيتي أيضاً عن ثلاثية تاريخية، في ظل بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه حامل اللقب ريال مدريد الإسباني، ونهائي كأس إنكلترا العريقة حيث ينتظره جاره اللدود مانشستر يونايتد.