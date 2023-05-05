أبوظبي تتوّج «سوبر مصر».. اللقب 13 للأهلي أم الأول لبيراميدز

يعود السوبر المصري للظهور في أبوظبي للمرة السادسة في تاريخ المسابقة التي انطلقت في عام 2001، والثانية على التوالي، وستجمع النسخة الـ20 من بطولة السوبر فريقي الأهلي «بطل الكأس» مع بيراميدز «وصيف الدوري» عند الساعة 8:30 من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد.

واحتضن استاد هزاع بن زايد أول مباراة للسوبر المصري في 15 أكتوبر 2015، والتي فاز فيها الأهلي على الزمالك بنتيجة (3-2)، وفي 10 فبراير من عام 2016، استضاف استاد محمد بن زايد مباراة القطبين وفاز بها الزمالك (3-1) بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وعاد السوبر المصري إلى استاد هزاع بن زايد في 12 يناير من عام 2018، وفاز به الأهلي على المصري بهدف دون رد، وعاد الزمالك ليتغلب على الأهلي في 20 فبراير في السوبر المصري على الأراضي الإماراتية حين فاز (4-3) بركلات الترجيح في مباراة القمة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي.

وكانت المرة الأخيرة التي أقيم فيها السوبر المصري في الإمارات في 28 أكتوبر الماضي وجمع الأهلي مع الزمالك، وفاز خلالها الأول بهدفين دون رد.

وكان من المقرر أن تجمع النسخة الحالية من بطولة السوبر المصري الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك، إلا أن الأخير اعتذر عن خوض المباراة اعتراضاً على رفض قرار لجنة الاستئناف «تثبيت» عقوبة لاعب الأهلي، محمود عبدالمنعم (كهربا) بالإيقاف 12 مباراة، وتأجيل القرار إلى 14 الجاري، وهو ما دفع مجلس إدارة «النادي الأبيض» برئاسة مرتضي منصور، إلى إعلان قرار الاعتذار.

وظهرت في الأيام الماضية تلويحات بانسحاب الزمالك، احتجاجاً على عقوبة كهربا، ليُقرر الاتحاد المصري في النهاية اختيار بيراميدز بديلاً للزمالك، ليكون الطرف الآخر في مباراة السوبر، باعتباره وصيفاً للنسخة الماضية من بطولة الدوري.

وتعد المرة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي مع بيراميدز على لقب السوبر المصري، لكنهما التقيا في النسخة الأخيرة من نهائي كأس مصر التي جرت في التاسع من أبريل الماضي، وفاز الأهلي 2-1 بعد التمديد لوقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وسبق أن التقى الأهلي مع بيراميدز في 12 مباراة بالدوري والكأس المصري، ففاز الأهلي في خمس مناسبات، وتغلب بيراميدز في أربع مرات وتعادلا في ثلاث مباريات.

ويدخل الفريقان المواجهة وسط ظروف متباينة، فالأهلي (12 لقب سوبر) يعيش أفضل فتراته منذ أكثر من موسمين، واستطاع تحت قيادة مدربه السويسري، مارسيل كولر، ففاز الفريق تحت قيادته بلقب السوبر الماضي، ونال لقب كأس مصر، وبلغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبات قريباً من استعادة لقب الدوري الغائب عن خزانه منذ موسمين.

في المقابل، فإن بيراميدز الذي لم يتوج بلقب السوبر سابقاً، مازال يعاني عقدة الأمتار الأخيرة، التي حرمته من لقب الكونفيدرالية، أمام نهضة بركان في عام 2020 بخسارته النهائي بضربات الترجيح، وكان قريباً في الموسم الماضي من نيل لقب الدوري، قبل أن يخسر من الزمالك قبل ثلاث جولات من النهاية، وخسر لقب الكأس، كما سيدخل مباراة السوبر الليلة، بعدما ودع الكونفيدرالية أمام مارومو جالنتس الجنوب إفريقي، بالخسارة بمجموع المباراتين 1/2، رغم أنه كان المرشح الأول لنيل اللقب.