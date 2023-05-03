عرض "لا يصدق" يغري ميسي للعب في الدوري السعودي

كشفت صحيفة "ذي تيلغراف" البريطانية اليوم عن أن نجم المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في مونديال قطر 2022، ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، في مفاوضات غير معلنة حاليا مع مسؤولين في السعودية من أجل خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي، وذلك بالانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة في المملكة، ويرشح بقوة أن يكون نادي الهلال.

وكان ميسي سافر برفقة عائلته إلى السعودية في اليومين الماضيين، دون إذن من ناديه الفرنسي باريس سان جرمان، والذي قرر على إثر ذلك معاقبته بالإيقاف أسبوعين، وخصم ذلك من راتبه الأسبوعي. وكشفت وسائل إعلام فرنسية عن أن ميسي حسم أموره مع باريس، ولن يجدد لموسم ثالث، وسيكتفي بموسمين فقط، على أن يرحل مجانا الصيف المقبل، لكن لم يكشف عن الجهة التي سينتقل إليها.

وقالت "ذي تيلغراف" إن العرض السعودي برقم فلكي سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الرياضة وليس كرة القدم فحسب، إذ الحديث عن رقم يناهز 400 مليون دولار سنويا، وهو ضعف ما يتقاضاه رونالدو مع نادي النصر السعودي حاليا. وسبق لميسي أن ارتبط بمفاوضات مع إنترميامي الأميركي، لكن الأخير لا يستطيع مجاراة العرض السعودي، وزاد من قوة الحديث عن انتقال محتمل لميسي إلى الدوري السعودي، زيارته الأخيرة والتي قد يكون لها دور في هذا الأمر بحسب الصحيفة، رغم أن أي تأكيد سعودي بهذا الخصوص لم يصدر حتى الآن.