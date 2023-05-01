النجم‭ ‬الساحلي يطالب السلطات التونسية بمنحه نقاط الفوز في مباراته أمام الترجي

طالب النجم الساحلي متصدر الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين في بيان السلطات المعنية بمد الاتحاد التونسي بالتقارير الأمنية اللازمة للبت في ملف الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الترجي في الدوري.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا تضمن تعمد مجموعة من مشجعي الترجي النزول إلى الجانب الخلفي للملعب ورشق رجال الأمن بالحجارة مما تسبب في إصابات عديدة.

ويطالب النجم الساحلي بتطبيق المادة 56 من لائحة الانضباط التي تنص على اعتبار الترجي مهزوما وتغريمه ماليا وإقامة ثلاث مباريات تالية خارج ملعبه بدون جمهور وحرمانه من الطعن على القرار. وتغلب الترجي 1-صفر على غريمه النجم الساحلي الذي يأمل أن يحسم الاتحاد التونسي هذا الملف بمنحه نقاط الفوز تطبيقا للقانون ليعزز صدارته لمجموعة التتويج باللقب المحلي.

ويتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد 15 نقطة من خمس مباريات بفارق أربع نقاط عن غريمه الترجي الذي تنقصه مباراة ضد الصفاقسي ستقام بعد غد الأربعاء.

وينتظر الاتحاد التونسي وصول التقارير الأمنية من الجهات المختصة للبت في طلب النجم الساحلي.

وطبق الاتحاد التونسي هذه العقوبة خلال الموسم الجاري على ثلاثة أندية هي هلال الشابة (في مباراة الترجي) والملعب التونسي (أمام النجم الساحلي) وقوافل قفصة (أمام ترجي جرجيس).