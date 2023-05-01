تصريح لنجم "إن بي إيه" يذهل أنشيلوتي

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد الإسباني في كرة القدم الاثنين، بنجم ميلووكي باكس في كرة السلة الأميركية اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لإصراره الأسبوع الماضي على أن "لا وجود للفشل في الرياضة".

ورغم تصدر باكس لترتيب المنطقة الشرقية مع أفضل سجل في الدوري المنتظم، ودّع أنتيتوكونمبو ورفاقه الـ"بلاي أوف" من الدور الأول بعد انتهاء السلسلة أمام ميامي هيت 1-4 بالخسارة الأربعاء الماضي 126-128 بعد التمديد.

ورأى العملاق اليوناني أنه "لا وجود فشل في الرياضة. هناك أيام جيدة وأيام سيئة".

وقال أنشيلوتي للصحافيين إن "ما قاله هذا اللاعب كان مذهلاً وليس لديّ ما أضيفه، وأنا أفكر مثله مئة بالمئة".

وأضاف "في الرياضة لا يمكنك التحدث عن الفشل، في الحياة لا يمكنك التحدث عن الفشل. يحدث الفشل فقط عندما لا تحاول القيام بشيء بأفضل ما يمكنك، هذا هو الفشل".

وتابع "عندما يكون لديك ضمير مرتاح، وتحاول بذل قصارى جهدك، فلن يكون ذلك فشلاً أبداً".

ويحتل ريال مدريد بطل الدوري الإسباني المركز الثاني في الترتيب، بفارق 11 نقطة خلف غريمه برشلونة المتصدّر، مع بقاء ست مراحل لنهاية الموسم.

في المقابل، وصل النادي الملكي إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي مانشستر سيتي الإنكليزي، ويواجه السبت المقبل أيضاً أوساسونا في نهائي كأس إسبانيا.

وأردف أنشيلوتي "في الرياضة، تخسر أكثر مما تربح. هذا صحيح، لديّ بطن ملؤه الألقاب، لكن إذا اضطررت إلى وضع الكؤوس التي خسرتها هناك، فلن يكون بطناً، سيكون منزلاً".

وأضاف أن "تلك الكلمات، وليس فقط فيما يتعلق بالرياضة، كانت مذهلة".