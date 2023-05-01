كلوب يهاجم الحكم تيرني بسبب محمد صلاح.. تاريخه معروف مع ليفربول

وجه مدرب ليفربول يورغن كلوب انتقادات قوية إلى الحكم بول تيرني الذي أدار مباراة "الريدز" أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، بسبب النجم المصري محمد صلاح، وبشكل عام حول طريقة إدارته للمباراة.

وشهدت المباراة تقدم ليفربول 3-0 في أول ربع ساعة لكن توتنهام انتفض ليتعادل 3-3 حين هز ريتشارليسون شباك أليسون بضربة رأس في الوقت بدل الضائع، واحتج المدرب كلوب على منح توتنهام ركلة حرة خلال بناء هدف التعادل.

وانتزع ديغو جوتا هدف الفوز لليفربول بعد دقيقة واحدة، واعترض كلوب أمام الحكم الرابع قبل أن يركض احتفالاً بهدف الفوز، ونال بطاقة صفراء من تيرني بسبب انفعاله.

وانتقد المدرب الألماني الحكم تيرني في وقت سابق، زاعماً أنه كان يجب أن يطرد مهاجم توتنهام هاري كين، بسبب تدخل خطير خلال مواجهة بين الفريقين في 2021، وقال أمس الأحد إن ليفربول لديه "تاريخ" مع الحكم.

وقال: "كيف يمكن أن يرتكب خطأ على محمد صلاح (قبل هدف توتنهام الثالث)؟ لدينا تاريخنا مع تيرني، لا أعرف حقا ما لديه ضدنا، لقد قال لا توجد مشاكل ولكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا".

وأضاف لمحطة سكاي سبورتس "لا أعرف حقاً ما الذي يكنه ضدنا، قال إنه لا توجد مشكلة لديه، لكن هذه لا يمكن أن تكون الحقيقة".

وتابع "ينظر إليّ، لا أفهم ذلك، احتفالي لم يكن ضرورياً، هذا عادل، لكن ما قاله لي عندما أشهر البطاقة الصفراء ليس جيداً".

وقالت لجنة الحكام إنها على علم بتعليقات كلوب، مشيرة إلى وجود تسجيلات لحكام الدوري الممتاز في كل المباريات عبر نظام التواصل.

وأوضحت اللجنة "بعد مراجعة كاملة لتسجيل صوت الحكم بول تيرني بلقاء الأمس يمكننا تأكيد أنه تعامل بطريقة احترافية، بما في ذلك وقت إنذار مدرب ليفربول، لذا نبدد تماماً أي تكهنات حول حدوث تصرفات غير لائقة من تيرني".