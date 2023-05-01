ميسي يصل إلى الرياض.. الهلال يهدد رغبة برشلونة

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى العاصمة السعودية الرياض، برفقة عائلته، اليوم الإثنين، مع اقتراب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف، وعدم تحديد وجهته المقبلة.



ويرتبط ميسي بعقد مع وزارة السياحة السعودية لترويج السياحة في المملكة، لذلك فإن وجوده يأتي في هذا السياق، لكن تقارير ربطت بينه وبين عرض الهلال السعودي مؤخراً.



وكان نادي الهلال قدم عرضاً مغرياً إلى ميسي ليلعب في الدوري السعودي، لذلك فإن رواد التواصل الاجتماعي ربطوا بين وجود اللاعب في الرياض والعرض المغري.



لكن تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن ميسي يرغب باللعب في نادي برشلونة، وجرت مفاوضات معه بالفعل من قبل إدارة النادي الكتالوني، لكن الأمر يتوقف على الجانب الاقتصادي، لاسيما أن رابطة «الليجا» لن تسمح بتسجيل ميسي في كشوفات النادي الإسباني، قبل بيع لاعبين وتأمين عقود تجارية بمبلغ يصل إلى 200 مليون يورو.