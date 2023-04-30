“هدف قاتل” يتسبب في إصابة مدرب ليفربول بعد رد فعل جنوني (فيديو)

تسبب رد فعل جنوني لمدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، لإصابة خلال مباراة فريقه أمام ضيفه توتنهام (4-3) التي جمعتهما، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد القيام برد فعل جنوني فرحا بالهدف القاتل الذي أحرزه النجم البرتغالي جوتا، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ولم يتمالك المدرب الألماني نفسه من الفرحة وقام بالركض والاحتفال أمام الحكم الرابع توجه كلوب، بعد أن اقتنص البرتغالي ديوغو جوتا هدف الفوز "للريدز" بطريقة هيستريه.

وأظهرت الكاميرات مدرب ليفربول وهو يمسك بالعضلة الخلفية للفخذ، أثناء عودته إلى مقاعد بدلاء فريقه، وهو يعرج ما يوحي بإصابته بشد في العضلة الخلفية.

ونجح فريق ليفربول في انتزاع فوز هام من ضيفه توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مجنونة، على ملعب "أنفليد"، ليقفز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ويقترب من منطقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" في الموسم المقبل.