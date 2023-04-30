ميسي يسقط من جديد مع باريس سان جيرمان

تعرض فريق باريس سان جيرمان، للخسارة على أرضه وبمشاركة ميسي وكليان مبابي، بثلاثة أهداف لهدف واحد أرضه، أمام ضيفه لوريان، ضمن منافسات الدوري الفرنسي في مباراة شهدت طرد أشرف حكيمي، على ملعب "حديقة الأمراء"، بالجولة 33 للبطولة.

وشهدت المباراة طردًا للمغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، في الدقيقة 20 لتلقيه بطاقة صفراء ثانية بعد حصوله على البطاقة الأولى في الدقيقة الخامسة.

وعلى الرغم من الخسارة، ظل باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 75 نقطة جمعها من 33 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، ورفع لوريان رصيده للنقطة 48 في المركز العاشر.