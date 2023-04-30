سيتي ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي.. ونيوكاسل ويونايتد يقتربان من دوري الأبطال

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم من أرسنال بفوزه الصعب على مضيفه فولهام 2-1 ضمن منافسات المرحلة 34 الأحد، فيما اقترب نيوكاسل ومانشستر يونايتد من حسم مقعديهما لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزهما على ساوثمبتون 3-1 وأستون فيلا 1-صفر تباعاً.

على ملعب كريفن كوتيدج، فرض الأرجنتيني خوليان ألفاريس نفسه نجماً للقاء بتسببه بركلة جزاء ترجمها بنجاح النروجي إرلينغ هالاند (3)، قبل أن يسجل بطل مونديال قطر الثاني من تسديدة من 25 متراً (36). وسجل هدف فولهام اليتيم البرازيلي كارلوس فينيسيوس (15).

ورفع العملاق هالاند رصيده إلى 34 هدفاً في 30 مباراة في الدوري هذا الموسم، ليدخل التاريخ من بابه الواسع بعدما تساوى مع المهاجمين أندي شيرر وأندي كول.

وسجل شيرر 34 هدفاً لبلاكبيرن في موسم 1995، على غرار كول في موسم 1994 لنيوكاسل يونايتد.

وكان الهدف الـ50 لهالاند أيضاً في مختلف المسابقات، منذ توقيعه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الالماني، متفوقاً بفارق 21 هدفاً عن أي لاعب آخر في البرميرليغ هذا الموسم، وأكثر من سبعة أندية مجتمعة في مختلف المسابقات.

وأزاح سيتي الذي رفع رصيده إلى 76 نقطة أرسنال الذي يستقبل تشلسي الثلاثاء في ختام منافسات هذه المرحلة، عن الصدارة متقدماً عليه بفارق نقطة بعدما هيمن نادي "المدفعجية" على المركز الأول لفترة طويلة. لكن سلسلة سلبية من النتائج أدت إلى تعادل فريق شمال لندن ثلاث مرات متتالية وتعرضه لخسارة قاسية على أرض سيتي 1-4 الأسبوع الماضي، وضعت الفريق المملوك إماراتياً في موقع مريح للحفاظ على لقبه والتتويج مرة خامسة في آخر ستة مواسم.

وحقق سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين فوزه الثامن توالياً في الدوري، في سلسلة حقق خلالها الفوز على ليفربول وأرسنال بالنتيجة ذاتها (4-1).

في المقابل، تعرض فولهام لخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام أستون فيلا صفر-1 الثلاثاء، بعد انتصارين توالياً أمام ليدز 2-1 وإيفرتون 3-1.

وقلب نيوكاسل يونايتد تأخره أمام ضيفه ساوثمبتون بهدف إلى فوز ثمين 3-1 اليوم.

تأخر نيوكاسل بهدف من الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ (41)، قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف عبر البديل كالوم ويلسون (54 و81) وتيو والكوت بالنيران الصديقة خطأ في مرمى فريقه (79).

وحذا مانشستر يونايتد حذو نيوكاسل واقترب أكثر من دوري الأبطال بفوزه الصعب على ضيفه أستون فيلا 1-صفر، سجله البرتغالي برونو فرنانديش بعدما تابع تسديدة من ماركوس راشفورد صدها الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس (38).

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث وحافظ على فارق النقطتين مع "الشياطين الحمر" في المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية الأم.

وأكرم بورنموث وفادة ضيفه ليدز يونايتد بفوزه عليه 4-1.