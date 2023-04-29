إصابة مودريتش تهدد مشاركته أمام مانشستر سيتي

أعلن ريال مدريد الإسباني، أمس، عن إصابة صانع ألعابه الدولي الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في فخذه، ما يهدد مشاركته ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك.

وجاء في بيان على موقع النادي الملكي: «بعد الفحوص التي أجراها لوكا مودريتش تم تشخيص إصابته في الجزء الخلفي من فخذه اليسري. سيتم تقييم تعافيه»، من دون تحديد موعد عودته.

وخرج مودريتش في الدقيقة 63 خلال المباراة التي خسرها ريال مدريد في الدوري ضد جيرونا 2-4، ووضع الثلج على فخذه اليسرى حتى صافرة النهاية.

وأشارت الصحافة المدريدية إلى أن المتوج بالكرة الذهبية عام 2018 سيغيب عن مباراتي ألميريا السبت وريال سوسييداد الثلاثاء المقبل في الدوري.

وتحوم الشكوك حول جاهزيته لنهائي كأس الملك ضد أوساسونا في السادس من مايو المقبل وذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو في التاسع منه.