مانشستر سيتي يقلب «المعادلة» في الدوري الإنجليزي

فرض مانشستر سيتي هيمنته على الدوري الإنجليزي الممتاز، كما صنع الحدث أيضاً في دوري أبطال أوروبا، حيث بات «البريمرليغ» في يد «السيتيزن» واللقب الأول في «الأبطال» على مرمى حجر. ويقف وراء هذا التوهج الكبير لمان سيتي في كل المسابقات الموسم الجاري إنجليزياً وأوروبياً، المدرب العبقري الإسباني بيب غوارديولا، وكذلك الثنائية المميزة بين صانع الألعاب الأفضل في أوروبا وإنجلترا، البلجيكي دي بروين، وأبرز قناص وهداف في القارة الأوروبية وفي المسابقات الإنجليزية حالياً، النرويجي إيرلينغ هالاند.

وكان سيتي حسم بشكل كبير مصير الدوري الإنجليزي، حين فاز أول من أمس، على أرسنال برباعية لهدف في الجولة 33، ليقلص الفارق بينه وبين «المدفعجية» (75) إلى نقطتين، حيث لدى سيتي 73 نقطة، لكن مع مباراتين مؤجلتين، ما يعني عملياً أن لقب الدوري الممتاز في يد سيتي. وأسهمت

ثنائية دي بروين وهالاند في تصدر سيتي ترتيب الأعلى تهديفاً في الدوري المحلي بـ82 هدفاً، ويعتلي البلجيكي قمة الأعلى في التمريرات الحاسمة بـ18 تمريرة، معظمها لزميله هالاند، بينما الأخير يتصدر ترتيب الهدافين بـ33 هدفاً من 29 مباراة وبسبع تمريرات حاسمة، ويحتاج إلى هدف فقط لمعادلة أعلى رصيد تهديفي تاريخي في الدوري الانجليزي (34 هدفاً) وهو بحوزة النجم السابق آلان شيرر، بينما هالاند تخطى بهدفه، أول من أمس، في أرسنال رصيد محمد صلاح نجم ليفربول، والبالغ 32 هدفاً.

نجح غوارديولا الصيف الماضي في جلب القطعة التي كانت تنقصه لإكمال فريق قوي وممتع، وذلك حين تعاقد سيتي مع هالاند، مع وضع أخطر هداف في خدمة أفضل لاعب في التمريرات الحاسمة وصناعة اللعب، وهو دي بروين. لهذا لم يكن غريباً أن يتصدر الاثنان، كل في قائمة تخصه.

ونقل الاثنان نجاحهما مع سيتي أيضاً إلى دوري أبطال أوروبا، وأسهما بقسط وافر في بلوغ سيتي نصف النهائي، بعد الإطاحة بواحد من أبرز المرشحين للقب، بايرن ميونيخ، إذ فاز عليه ذهاباً وإياباً 4-1، وسجل فيها هالاند ثنائية، كما يتصدر هدافي المسابقة الأوروبية الموسم الجاري بـ12 هدفاً، بينما يحل دي بروين ثانياً في قائمة الأكثر في التمريرات الحاسمة بخمس تمريرات، خلف نجم ريال مدريد فينيسيوس بست تمريرات.

ويضرب سيتي موعداً مع قمة نارية ملتهبة في نصف النهائي أمام ريال مدريد، ذهاباً في معقل مدريد باستاد بيرنابيو التاسع من مايو، ثم 17 من الشهر نفسه في ملعب الاتحاد بمانشستر في لقاء الإياب. وكان هالاند ودي بروين نجمي لقاء أرسنال الحاسم، إذ سجل دي بروين هدفين، ووضع هالاند بصمته الختامية بتسجيل الهدف الرابع الذي جاء من تمريرة زميله دي بروين، وهدف لزميلهما جون ستونز، بينما سجل هدف أرسنال الوحيد روب هولدينغ.

هالاند يتصدر قائمة الهدافين في الدوري الممتاز و«أبطال أوروبا».. ودي بروين يعتلي قائمة التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي، ويُعدّ وصيفاً في المسابقة الأوروبية.

■ سيتي في المركز الثاني خلف أرسنال بفارق نقطتين في ترتيب الدوري الممتاز، لكن «السيتيزن» يتبقى لديه مباراتان مؤجلتان.

■ سيتي مرشح بقوة لتحقيق ثلاثية تاريخية (كأس الاتحاد الإنجليزية، والدوري الممتاز، وأبطال أوروبا).

ترتيب الستة الأوائل في الدوري الإنجليزي

1- أرسنال 75 نقطة (33 مباراة)

2- مان سيتي 73 نقطة (31 مباراة)

3- نيوكاسل 59 نقطة (31 مباراة)

4- مان يونايتد 59 نقطة (30 مباراة)

5- أستون فيلا 54 نقطة (33 مباراة)

6- ليفربول 53 نقطة (32 مباراة)