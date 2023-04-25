مدير تحرير صحيفة ألمانية ضحية مقابلة عبر الذكاء الاصطناعي مع الأسطورة شوماخر

أطاحت مقابلة أجريت عبر الذكاء الاصطناعي، بمدير تحرير صحيفة ألمانية، بعد أن تعمدت الصحيفة، نشر مقابلة غير حقيقية مع أسطورة سباقات «الفورمولا1» الألماني مايكل شوماخر.

وقال موقع «موتور سبورت» البريطاني، إن: «صحيفة»دي أكتوال«الألمانية، نشرت مقالاً مفصلاً ادعت فيه أنه يضم أول مقابلة مع بطل العالم السباعي في سباقات»الفورمولا1«مايكل شوماخر منذ حادثة التزلج المؤسفة التي تعرض لها في 2013، قبل أن تعتذر الصحيفة لاحقاً مع إقامة مديرة التحرير نتيجة لذلك».

وأوضح الموقع، أن: «غلاف الجريدة، تضمن صورة مايكل شوماخر وهو يبتسم مع عبارة (أول مقابلة)، لكن المقالة نفسها كانت مبتكرة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي مع عبارة (إنها تبدو حقيقية بشكل خادع)».

وأضاف الموقع، أن المقالة أزعجت عائلة شوماخر، التي هددت برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة، ما دفع الشركة الناشرة لإقالة مدية تحرير الصحيفة «آن هوفمان» من منصبها، ومن ثم إصدار اعتذار لعائلة شوماخر، في بيان حمل عبارة «المقالة المضللة وغير الصحيحة، والتي لم يكن يجب أن تنشر، وأن هذا ليس أسلوباً يرقى للمعايير الصحافية التي نتوقعها نحن وقراؤنا».

وتحافظ عائلة شوماخر على إطار شديد من السرية يحيط بحالة بطل العالم مايكل شوماخر أو المعروف بـ «البارون الأحمر»، وذلك منذ حادثته المؤسفة في 2013 أثناء رحلة تزلج في جبال الألب الفرنسية، وتعرضه لإصابات مؤثرة في الدماغ.

ويواصل شوماخر حالياً بعمر 54 عاماً، التعافي من أثار الحادثة في منزله في سويسرا، لكنه لم يظهر علناً على الإطلاق، ويقتصر التواصل معه على افراد عائلته وعدد قليل من الأصدقاء المقربين للعائلة.