"أهلي حلب" يطالب بحكام من خارج سورية في لقاء جبلة.. واتحاد الكرة يرد

طالب نادي "أهلي حلب"، اتحاد الكرة السوري، استقدام طاقم حكام من خارج سورية، لإدارة لقاء فريق النادي أمام منافسه جبلة، في لقاء يجمعهما الجمعة المقبل لحساب الجولة 16 من الدوري السوري الممتاز.

وقال رئيس نادي "أهلي حلب" رصين مارتيني في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن إدارة النادي تقدمت بكتابين لاتحاد كرة القدم، من أجل استقدام حكام من خارج سورية لإدارة مباراتنا أمام جبلة، بجانب المطالبة بالسماح لجماهير النادي بحضور اللقاء".

بدوره أكد رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، صلاح رمضان، في رده على مطالبة "أهلي حلب"، نشرها موقع "الجماهير" السوري: "اتحاد الكرة ليس لديه مانع باستقدام طاقم تحكيم من خارج سورية لقيادة مباراة (أهلي حلب) أمام (جبلة) في الجولة المقبلة من دوري الرجال، شريطة أن يذكر النادي في كتابه المرسل، بأنه مستعد لتحمل تكاليف الحكام، من أجور تحكيم، وسفر، وإقامة، كما فعل من قبل نادي الفتوة".

يذكر أن "أهلي حلب" يتصدر الدوري السوري الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن ملاحقيه الوثبة والفتوة المتشاركين مركز الوصيف، ويحتل جبلة المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بفارق الثلاثة نقاط عن الجيش صاحب المركز الخامس.