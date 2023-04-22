أرسنال ينجو من الخسارة ويعقد مهمته في إحراز لقب الدوري الإنجليزي

تابع فريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي نزيف النقاط في السباق نحو اللقب بالتعادل للمرة الثالثة على التوالي في البطولة وهذه الجولة ضد ضيفه ساوثمبتون متذيل ترتيب الدوري 3-3 الجمعة، بعد أن كان متأخرا بفارق هدفين حتى اللحظات الأخيرة من المباراة في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

ورفع ارسنال رصيده الى 75 نقطة متقدما على منافسه المباشر مانشستر سيتي بـ 5 نقاط لكن الاخير خاض مباراتين اقل ويستضيفه الاربعاء المقبل في مباراة قمة على استاد الاتحاد.

ودخل ارسنال المباراة آملا في استغلال غياب مانشستر سيتي عن هذه الجولة لانشغاله بخوض مباراته ضد شيفيلد يونايتد في الدور نصف النهائي من كأس انكلترا السبت لا سيما بان ساوثمبتون يحتل المركز الاخير ومهدد بشبح الهبوط.

لكن ساوثمبتون تقدم 3-1 حتى الدقيقة 88 قبل ان يرد ارسنال بهدفين منحاه نقطة واحدة، وكان ارسنال أهدر أربع نقاط ايضا في اخر مباراتين له في الدوري حيث تقدم على ليفربول 2-صفر في عقر دار الاخير قبل ان يكتفي بالتعادل 2-2، ثم تكرر السيناريو ذاته حيث تقدم بهدفين نظيفين مبكرين ضد جاره وست هام قبل ان ينتزع الاخير نقطة التعادل.