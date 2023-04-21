"خبطتين في رأس" الزمالك من سيدات طائرة ويد الأهلي

واصلت فرق الأهلي في ألعاب الصالات التألق أمام المنافس التقليدي الزمالك بعدما حقق كل من فريق كرة اليد والكرة الطائرة للسيدات الفوز بلقبي كأس اليد ودوري الطائرة.

وفاز فريق الأهلي لسيدات الكرة الطائرة بلقب الدوري بالفوز على الزمالك في المباراة الحاسمة للدور النهائي بنتيجة 3-1 في الأشواط.

وكانت سيدات الزمالك قد حسمن المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ونجحت سيدات الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين خلال المباراة الثانية، قبل أن يتفوق "الأحمر" في اللقاء الفاصل 3-1.

في المقابل تغلب فريق سيدات الأهلي على الزمالك في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة اليد، بعدما تقدم "الأحمر" في الشوط الأول بنتيجة 16-12، قبل أن ينهي المباراة بنتيجة 33-22.