جيرو يجدد عقده مع ميلان بعد "التوهج" في دوري الأبطال

جدّد المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو اليوم عقده مع ميلان لمدة عام واحد حتى 2024، بعد يوم من تسجيله الهدف الذي ساهم في تأهل الفريق الايطالي الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. جاء في بيان للنادي اللومباردي "ميلان فخور بالإعلان أن أوليفييه جيرو جدد عقده مع النادي".

وأكد أبطال ايطاليا لوكالة (فرانس برس) أن العقد الجديد للدولي الفرنسي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل.

سجل جيرو هدفًا خلال التعادل 1-1 مع مضيفه نابولي في اياب الدور ربع النهائي من دوري الابطال الثلاثاء، ليتأهل ميلان على حساب نظيره الايطالي بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين الى نصف النهائي للمرة الاولى منذ العام 2007 عندما حقق اللقب القاري.

قال جيرو (36 عامًا) لشبكة سكاي سبورت بعد تمديد العقد "سعيد وفخور جدًا، إنها الطريقة المثالية للاحتفال بليلة أمس".

ومن المحتمل أن يضرب ميلان موعدًا مع جاره وغريمه إنتر في نصف النهائي بعد أن تقدم الاخير 2-0 خارج أرضه ضد بنفيكا البرتغالي قبل لقاء الاياب الاربعاء. وسجل جيرو، أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا، 27 هدفًا لميلان منذ وصوله من تشلسي الانكليزي في صيف 2021.

وساهم العام الماضي في قيادة ميلان الى لقبه الاول في الدوري منذ 11 عامًا. يحتل راهنًا المركز الرابع على بُعد 22 نقطة من نابولي المحلق الذي يسير نحو لقب أول في "سيري أ" منذ 1990.