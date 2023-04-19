استاد مارادونا يشهد صعود ميلان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

نجح فريق ميلان من الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ سنوات عديدة عقب تعادله مع فريق ميلان في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، الذي شهد وداع نابولي وصعود ميلان.

وتقدم ميلان بهدف في الدقيقة 43 عن طريق أوليفيه جيرو، والذي كان قد حصل على ركلة جزاء، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول ولكنها أهدرها.



كما سنحت الفرصة لـ نابولي من أجل تقليص الفارق بحصوله على ركلة جزاء، ولكن كفاراتسخيليا أهدرها في الدقيقة 82، قبل أن يتمكن نابولي من تسجيل هدف قاتل، في الدقيقة 93، عن طريق فيكتور أوسيمين، ولكن لم يكن كافيًا بالنسبة لأصحاب الأرض.

ليخرج نابولي بذلك من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان الميلان قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد