ريال مدريد ينتظر مواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا

نجح فريق ريال مدريد في الصعود إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على مضيفه تشيلسي 2-0، في إياب ربع النهائي ليصعد بمجموع المباراتين 4-0 وينتظره مواجهة صعبة ومنتظرة ستكون أمام مانشستر سيتي بنسبة كبيرة عقب فوز الأخير على بايرن ميونخ بثلاثية في مباراة الذهاب.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الأربعة، بعدما فاز في مباراة الذهاب على أرضه الأسبوع الماضي، بهدفين نظيفي ونجح ريال مدريد في تكرار فوزه، والبداية في مباراة العودة كانت عن طريق رودريجو، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 58، ثم عاد رودريجو وأضاف الهدف الثاني، بعد تمريرة من فيدريكو فالفيردي بالدقيقة 80، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد، ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بمجموع المباراتين 4-0، وينتظر المتأهل من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

