كريستيانو رونالدو يسقط مجدداً مع النصر.. الهلال السعودي يتفوق

فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في قيادة فريقه في محاولة استعادة صدارة الدوري السعودي بعدما خسر مجدداً في المواجهات الكبرى ليبتعد العالمي عن الصدارة بعد أن خسر أمام الهلال السعودي بهدفين دون مقابل من توقيع النيجيري أوديون إيجالو (42، 62) من ركلتي جزاء على ملعب الملك فهد الدولي، في المباراة المقامة من الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وظهر الهلال السعودي بشكل أفضل على مدار شوطي المباراة، وكان صاحب المبادرات الهجومية، ولم يظهر النصر بشكل جيد إلا في الشوط الثاني لكنه عانى من عدم وجود الحلول الهجومية.

ورفع الهلال السعودي رصيده إلى 49 في المركز الرابع، وتوقف رصيد النصر عند 53 في المركز الثاني، مع مباراة أكثر من اتحاد جدة المتصدر بـ56 نقطة، لتتعقد مهمة العالمي في حصد اللقب قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

كما شهدت المباراة تفوق مستمر للأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال والذي حافظ على تفوقه في تاريخ مواجهاته مع النصر في دوري المحترفين، بالفوز الرابع دون خسارة.