مباريات اليوم
دوري أدنوك للمحترفين
العين - الشارقة 22:00
الوصل - بني ياس 22:00
كلباء - عجمان 22:00
دوري أبطال أوروبا
انتر ميلان - بنفيكا 23:00
بايرن ميونيخ - مانشستر سيتي 23:00
الدوري القطري
المرخية - الشمال 22:45
الدوري المصري
فاركو - غزل المحلة 23:15
البنك الأهلي - الحدود 23:15
الجيش - فيوتشر 23:15
الدوري المغربي
الفتح - الجديدي 2:00
شباب اليوالم - التوركي 2:00
الدوري البحريني
المحرق - البحرين 22:245
المنامة - البديع 22:45
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