مباريات اليوم

المصدر:
  • دبي ■ إلامارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

العين - الشارقة 22:00

الوصل - بني ياس 22:00

كلباء - عجمان 22:00

دوري أبطال أوروبا

انتر ميلان - بنفيكا 23:00

بايرن ميونيخ - مانشستر سيتي 23:00

الدوري القطري

المرخية - الشمال 22:45

الدوري المصري

فاركو - غزل المحلة 23:15

البنك الأهلي - الحدود 23:15

الجيش - فيوتشر 23:15

الدوري المغربي

الفتح - الجديدي 2:00

شباب اليوالم - التوركي 2:00

الدوري البحريني

المحرق - البحرين 22:245

المنامة - البديع 22:45

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