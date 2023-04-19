فندق بـ 400 سرير ومتحف في خطة تطوير ملعب الاتحاد

تقدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بطلب لرفع سعة ملعب الاتحاد إلى أكثر من 60 ألف متفرج، على أن يتضمن فندقاً ومتحفاً ومنشآت أخرى، باستثمار قيمته 300 مليون جنيه إسترليني.

وتتضمن الخطة الجديدة إضافة نحو 7000 مقعد إلى الملعب، بالإضافة إلى منطقة مشجعين مغطاة، ومتجر للنادي، ومتحف وفندق يضم 400 سرير.

وكان تم إدراج اسم ملعب الاتحاد في قائمة من 10 ملاعب لاستضافة نهائيات كأس أوروبا 2028، في حال فوز الملف المشترك لبريطانيا وإيرلندا، علماً أن الملف تضمن سعة جديدة للملعب قدرها 61 ألف متفرج.

وقال مدير العمليات في مانشستر سيتي، داني ويلسون، «قمنا بتطوير المفاهيم والتصميمات للحصول على أفضل تجربة للمشجعين، لكي نقدّم وجهة ترفيهية على مدار العام في ملعب الاتحاد، وقد تقدمنا بطلب تخطيط إلى مجلس مدينة مانشستر».

وأضاف «كما هي الحال مع أعمال التطوير التي يشهدها النادي، فإن ضمان فائدة مجتمعنا المحلي هو أولوية رئيسة، ونعتقد أن هذه المقترحات ستوفر فرصاً اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، بناءً على أعمال التجديد التي قدمتها مجموعة (سيتي فوتبول غروب) منذ عام 2008».