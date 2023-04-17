انتهاء أزمة لاعب مولودية الجزائر حمزة موالي بعد مشكلة في القلب

أعلن نادي مولودية الجزائر، اليوم الاثنين، انتهاء ازمة لاعبه الجديد حمزة موالي، وقيده رسميا للعب في صفوف الفريق بعد حصوله على الإذن الطبي اللازم.

وذكرت إدارة المولودية في بيان لها، ان موالي، تحصل على الضوء الأخضر لممارسة كرة القدم بشكل عادي من مصحة "اسبيتار" في قطر التي خضع فيها لكل الفحوصات المطلوبة خلال الأيام الماضية.

كما كشفت أنها تحصلت على رخصة اللاعب الذي سيكون تحت تصرف الجهاز الفني، بعدما أتمت إجراءات قيده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.

وتوجهت إدارة المولودية بالشكر للاتحاد الجزائري ورابطة الدوري على "تعاونهما"، مؤكدة أنها سيرت ملف اللاعب باحترافية وحذرٍ كبيرين مع مراعاة مصلحته الصحية قبل كل شيء.

كان مولودية الجزائر ضم حمزة موالي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، قادما من نادي لافال الفرنسي، لكن اتحاد الكرة الجزائري لم يرخص له وقتها باللعب بسبب مشكلة في القلب.