أرسنال يتلقى ضربة جديدة في سباق الدوري الإنجليزي

أهدر أرسنال المتصدر تقدمه بهدفين للجولة الثانية على التوالي، ليتعادل 2-2 مع وست هام يونايتد ويتعرض لضربة جديدة في سعيه نحو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان أرسنال في طريقه لتعزيز تصدره للدوري بفارق ست نقاط بعدما تقدم بهدفين عن طريق جابرييل جيسوس في الدقيقة السابعة من مدى قريب ومارتن أوديجارد بعدها بثلاث دقائق بعد متابعة كرة عرضية.

لكن تغير كل شيء بعد ذلك، حيث فقد توماس بارتي الكرة، وحصل وست هام بعدها على ركلة جزاء نفذها سعيد بن رحمة بنجاح في الدقيقة 33.

وتحسن أداء وست هام، الذي كان يحتاج للخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد عن الهبوط، رغم أن بوكايو ساكا أهدر ركلة جزاء لأرسنال في وقت مبكر من الشوط الثاني وأطاح بالكرة خارج المرمى تماما.

ودفع أرسنال ثمن إهدار الركلة سريعا، حيث أدرك جارود بوين التعادل لأصحاب الارض في الدقيقة 54.

وكما حدث في ملعب أنفيلد في الجولة الماضية، عندما أهدر فريق المدرب ميكل أرتيتا تقدمه 2-صفر وتعادل 2-2 مع ليفربول، ظهر التوتر على لاعبي أرسنال وبدا الفريق تحت ضغط محاولة حصد اللقب لأول مرة منذ 2004.

وأصبح رصيد أرسنال 74 نقطة من 31 مباراة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 30 مباراة وفاز في آخر ست مباريات. وسيلعب أرسنال في ضيافة سيتي في 26 أبريل نيسان الجاري.

ولدى وست هام 31 نقطة من 30 مباراة.