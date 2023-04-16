تشافيس يعطل مسيرة بنفيكا في صدارة الدوري البرتغالي

اقتنص تشافيس فوزا مثيرا من ضيفه بنفيكا 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى ، حقق بورتيمونينسي فوزا صعبا أمام إستوريل برايا وتغلب عليه 1 / صفر ، كما فاز ماريتيمو على باكوس دي فيريرا 3 / 1 .

وعلى ملعب مانويل برانكو تيكسيرا، خطف المهاجم النيجيري عباس علي هدف الفوز القاتل لتشافيس في الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد تشافيس إلى 36 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد بنفيكا في الصدارة عند 71 نقطة.

وعلى ملعب انطونيو كويمبرا دا موتا، حسم بورتيمونينسي مباراته أمام إستوريل برايا بهدف وحيد سجله ياجو كارييلو في الدقيقة 79 .

وارتفع رصيد بورتيمونينسي بذلك إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد إستوريل برايا عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق ماريتيمو الفوز الثاني خلال آخر ثلاث مباريات له وتغلب على باكوس دي فيريرا 3 / 1 .

وارتفع رصيد ماريتيمو إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد باكوس دي فيريرا عند 17 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وسجل الأهداف الثلاثة لماريتيمو، أندريه فيديجال وفالديمير سواريز وفيتور كوستا في الدقائق 29 و42 و69 .

بعدها رد باكوس دي فيريرا بهدف وحيد سجله أدريان بوتزكي من ضربة جزاء في الدقيقة 78 .

