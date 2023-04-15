لاعب عربي في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا.. ليس محمد صلاح

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيلة المثالية في دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي اعتاد المصري محمد صلاح نجم ليفربول على الظهور فيها لكن فريقه فشل في بلوغ هذا الدور في وقت منح نادي ميلان الإيطالي الفرصة للنجم الجزائري اسماعيل بن ناصر للتألق مع "الروسينيري" وخطف الأضواء مما دفع خبراء "يويفا" لاختياره في التشكيلة المثالية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي على "تويتر" التشكيلة المثالية التي تضم البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) لحراسة المرمى، وفي الدفاع: الإنجليزي جون ستونز (مانشستر سيتي)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، الدنماركي سيمون كيير (ميلان)، النمساوي ديفيد ألابا (ريال مدريد).

وفي خط الوسط: الجزائري إسماعيل بن ناصر (ميلان)، البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، الإسباني رودريغو (مانشستر سيتي)، البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد).

وفي الهجوم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).

وجاء اختيار بن ناصر بعد قيادته ميلان لتحقيق فوز ثمين على نابولي بهدف نظيف حمل إمضاءه في الدقيقة 40، الأربعاء الماضي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

ويعتبر الهدف الأول لإسماعيل بن ناصر في مسابقة دوري أبطال أوروبا والأغلى في مسيرته حتى الآن في حال نجح فريق ميلان في بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية المرموقة بعد غياب طويل.