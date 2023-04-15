3 أرقام تنتظر التحطيم بضربات هالاند.. وميسي ورونالدو يترقبان

عملاق بطول 194 سنتيمتراً ووزن 88 كيلوغراماً، يوحي بأنه «وحش» رغم أنه لا يتجاوز 22 ربيعاً.. يحلّق مع أعلى الكرات ويغوص خلفها ليسجل أهدافاً غزيرة ويفرض اسمه في ملاعب الكرة العالمية رقماً جديداً صعباً أمام كل حراس المرمى.

النجم النرويجي إيرلينغ هالاند حطم قلوب الخصوم مدافعين وحراس مرمى ومدربين خلال الموسم الحالي، وبموسمه الأول مع مانشستر سيتي كسر رقم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي كان يفتخر بكونه أكثر لاعب يسجل لناد إنجليزي في موسم واحد في كافة البطولة (44 هدفاً) خلال موسم 2017-2018، متساوياً بالعدد نفسه مع هداف مانشستر يونايتد السابق الهولندي رود فان نستلروي، إذ أحرز هالاند هدفه رقم 45، الثلاثاء، عندما اصطاد شباك بايرن ميونيخ بهدف من أصل ثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبصفته «ماكينة أهداف» لا تتوقف، فإنه يتصدر قائمة أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الموسم الحالي، إذ نجح في تسجيل 30 هدفاً خلال مشاركته في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي.

أما بدوري أبطال أوروبا، فيتصدر هالاند قائمة الهدافين أيضاً برصيد 11 هدفاً، متفوقاً على محمد صلاح ثاني الترتيب (8 أهداف)، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان (7 أهداف)، وكلاهما ودع البطولة. وتنتظر هالاند مهمة كبيرة في مسيرته الكروية إذا أراد اقتحام عالم الأساطير، إذ هناك ثلاثة أرقام عليه تحطيمها على الرغم من صعوبة ذلك، ترصدها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

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