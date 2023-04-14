حملة لإدراج بيليه في القاموس البرتغالي

بدأت مؤسسة بيليه حملة لإدراج كلمة "Pelé" في القاموس البرتغالي كمرادف لكلمة "عظمة" ولا مثيل له" و"فريد" تكريماً للأسطورة البرازيلي الذي توفي في 29 ديسمبر الماضي.

ودشنت المؤسسة صفحة إلكترونية، حيث أتاحوا للجمهور نموذجاً رقمياً يمكنهم من خلاله دعم المبادرة.

وقالت إن "العالم بأسره يعرف ويوقر أفضل برازيلي في كل العصور، الآن، حان الوقت لتكريم بيليه، وتخليد 'الملك' بكلمة من القاموس، أدخل وشارك".

وحظيت الحملة بدعم نادي سانتوس، قضى فيه بيليه معظم مسيرته الرياضية، ومجموعة غلوبو، أقوى شبكة إعلامية في البرازيل.

وتوفي بيليه، الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، في 29 ديسمبرعن عمر يناهز 82 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

ويعد بيليه اللاعب الوحيد، حتى الآن، الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات مع منتخب البرازيل في نسخ السويد 1958 وتشيلي 1962 والمكسيك 1970.