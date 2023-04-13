لاعب أرجنتيني يعتذر إلى مبابي بعد أن توعد بإرساله إلى سيارة الإسعاف

اعتذر الأرجنتيني فاكوندا ميدينا مدافع لنس ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم عما بدر منه حيث ادعى أنه سيرسل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان المتصدر في سيارة اسعاف، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات المرحلة 31.

وكتب ميدينا عبر صفحته على تويتر "بالنسبة لتصريحاتي في مقابلة مع قناة أرجنتينية، أريد أن أوضح انها مزحة وقد خرجت عن اطارها الحقيقي. لن أتصرف أبداً بهذه الطريقة مع زميل لي، وحتى أقل مع شخص أحترمه لان ذلك لا يعكس قيمي إن كان كشخص أو كمحترف".

وأضاف ابن الـ 23 عاماً قائلاً "خالص اعتذاري عن سوء الفهم هذا".

ويتصدر سان جرمان الترتيب متقدماً بفارق 6 نقاط عن مطارده المباشر لنس (69 مقابل 63) قبل المباراة بينهما على ملعب "بارك دي برينس" السبت.

وفي حديث اجراه مع قناة "سون أفيونيس تويتش" واشارت إليه صحيفة "لو بارزيان"، ادعى الأرجنتيني أنه سيكون من الصعب مراقبة مواطنه ليونيل ميسي (35 عاماً)، لأنه يخشى أن يؤذيه.

وقال قلب الدفاع "إذا قام بمراوغتي والابتعاد، فسآتي إليه لأحتضنه وأطلب منه أن يعانقني. سأقول له +شكراً على كأس العالم"، في إشارة إلى احراز ميسي للقب العالمي في مونديال قطر العام الماضي.

وبخلاف ميسي، أصرّ ميدينا انه لن يفعل الامر ذاته مع مبابي الذي سجل ثلاثية منتخب بلاده أمام الأرجنتين 3-3 قبل الاحتكام إلى ركلات الجزاء في نهائي مونديال قطر (فازت الأرجنتين 4-2).

وقال "من الصعب مراقبته أيضاً، لكنكم تعرفوني. إذا مر مبابي من جانبي، فسيحتاج إلى سيارة إسعاف لاصطحابه".

كما دافع ميدينا عن ميسي الذي يتعرض لصافرات الاستهجان من قبل بعض جماهير سان جرمان "أنا لست غاضباً، لكن ماذا يمكنك أن تقول لهم. هم فرنسيون ... لا ازدراء لأي شخص، إنها ثقافة أخرى. هم مختلفون. إذا اطلقوا صافرت الاستهجان ضد ميسي الذي سجل 14 هدفاً ومرر 14 كرة حاسمة، فماذا يمكنك أن تفعل حيال ذلك؟".