إنتر ميلان يقترب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

واصل فريق إنتر ميلان صحوته في بطولة دوري أبطال أوروبا عقب تحقيق الفوز على مستضيفه فريق بنفيكا البرتغالي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأصبح فريق إنتر ميلان بعد هذا الفوز قريب جداً من التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة القارية الأكبر، خاصة وأن مباراة الإياب ستجري على ملعبه سان سيرو في مدينة ميلانو، يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري وهو ما يعني صعوبة العودة للفريق البرتغالي نظرياً إلا إذا حدثت ريمونتادا قد تكون غير متوقعة.

سجل هدفي انتر ميلان لاعب خط الوسط الإيطالي نيكولو باريلا، والمهاجم البلجيكي البديل روميلو لوكاكو عند الدقيقتين (51، و82 من ركلة جزاء).

يذكر أن طريق الفائز من مباراة الإنتر وبنفيكا سيصدم بالفائز من مباراة ميلان ونابولي في الدور قبل النهائي للبطولة.