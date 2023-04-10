المصري البورسعيدي.. مجلس كامل أبوعلي مستمر في مهامه

أكد أعضاء مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي عدم صحة ما تردد بأنهم تقدموا باستقالة جماعية وأشاروا إلى أنهم سيواصلون أداء عملهم علي أكمل وجه.

وذكر المصري البورسعيدي في بيان عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الاثنين أن مجلس الإدارة مستمر في تسيير أعمال النادي حرصًا على استقرار القلعة الخضراء.

وأضاف:«يتطلب هذا الأمر تكاتف كافة الجهات المعنية ببورسعيد وخارجها للقيام بمسؤولياتها ودورها تجاه الحفاظ على استقرار الفريق من خلال إقناع كامل أبو علي رئيس النادي بالعدول عن قراره النابع تماما من حرصه على تحقيق مصلحة النادي من خلال مشروع الحلم والمتمثل في بناء ستاد على أعلى مستوى يضاهي أحدث الاستادات العالمية جنبا إلى جنب مع المشروع الاستثماري الذي يوفر الموارد المادية اللازمة لمواجهة النفقات المتزايدة لناد بحجم وقيمة النادي المصري خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «يؤكد مجلس إدارة النادي أنه يبذل قصارى جهده حاليا لتحقيق الهدف الذي ينشده المخلصون من أبناء بورسعيد وهو التمسك التام بوجود كامل أبو علي رئيسا لمجلس إدارة النادي، مع التأكيد التام على أن التزام الصمت من قبل المجلس وعدم الظهور الإعلامي خلال الفترة الماضية يأتي من باب الحرص على مصلحة النادي وعدم الخوض في أية مهاترات قد تؤثر بالسلب على مستقبل القلعة الخضراء».

وأوضح: «تواجد مجلس إدارة النادي المصري واستمراره في أداء عمله مرتبط ارتباطا تاما بتواجد رمز بورسعيد والنادي المصري التاريخي كامل أبو علي في مهامه كرئيس لمجلس الإدارة».