المنتخب السعودي والمدرب الأغلى في تاريخ كرة القدم

يبحث المنتخب السعودي عن المدرب الذي سيقود الفريق الفترة القادمة بعد رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذكرت وسائل إعلام عالمية أن المدرب البرتغالي مورينيو، أصبح أحد الخيارات المطروحة براتب خيالي سيجعله الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وتلقى المدرب البرتغالي عرضين من السعودية أيضا وهما النصر السعودي وفريق اتحاد جدة، وسيترك الاتحاد السعودي الحرية للمدرب لاختيار وجهته المقبلة، حيث قد يجتمع المدرب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فريق النصر مرة أخرى، أو يقود فريق اتحاد جدة، متصدر دوري الدرجة الأولى السعودي حاليا.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن مدرب روما الإيطالي مورينيو، تلقى عرضا بقيمة 120 مليون يورو للتدريب في السعودية لمدة موسمين، وأشارت إلى أن المدرب بدأ مشاورات مع مساعديه والجهاز المعاون حول العرض، وفي حال الموافقة على هذا العرض سيصبح المدرب البرتغالي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ويرتبط المدرب البرتغالي مورينيو البالغ 60 عاما، بعقد مع نادي روما الإيطالي، حتى 30 يونيو من عام 2024، وسيقوم في الأسابيع القليلة القادمة بالجلوس مع إدارة روما، قبل حسم مستقبله نهائيا.

ومن جانبه كشف موقع فرنسي أخر أن مورينيو بات أحد الأسماء المرشحة لتدريب فريق باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، خلفا للمدرب كريستوفر غالتييه، ويعد مورينيو هو الخيار الأول على طاولة إدارة سان جيرمان، لذلك يماطل المدرب البرتغالي مع إدارة نادي روما لتجديد عقده.