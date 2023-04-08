محمد صلاح يثير الجدل.. يغيب عن تدريبات ليفربول قبل قمة أرسنال

أثار محمد صلاح الجدل بين جماهير ليفربول عقب غيابه عن تدريبات ليفربول قبل المواجهة المنتظرة أمام أرسنال في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، وهي المباراة التي يبحث من خلالها عن الفوز من أجل محاولة الصعود إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكر موقع ليفربول إيكو، أن محمد صلاح غاب عن المشاركة في تدريبات ليفربول، التي خاضها الريدز يوم الخميس قبل مباراة أرسنال الهامة، على ملعب أنفيلد معقل ليفربول، الأحد المقبل

وأكد الموقع في تقريره أن تدريبات ليفربول شهدت غياب أيضا الثلاثي دييغو غوتا وآرثر ميلو إلى جانب جو غوميز، بينما شهدت تدريبات الريدز عودة تياغو ألكانتارا للمشاركة مرة أخرى في المران، بعد غيابه عن المشاركة في آخر 10 مباريات للفريق بسبب إصابته في الفخذ.

وذكر التقرير أن غياب محمد صلاح عن مران ليفربول يأتي على خلفية قرار الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز، بمنح اللاعب يوم راحة إضافي من أجل التعافي قبل مباراة أرسنال.

وشهدت التدريبات أيضا استمرار ركض نابي كيتا، في ظل البرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب، بعد تعرضه لإصابة خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب غينيا مارس الماضي.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في البريميرليغ، وجمع 43 نقطة من 12 فوزاً و7 تعادلات والتعرض للخسارة في 9 مباريات حتى الآن.

بينما يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة من 29 جولة، بينما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب وصيفا بـ 64 نقطة من 28 مباراة حتى الآن.

