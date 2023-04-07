غوارديولا: لست في مأمن من الإقالة

أكد الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه حتى هو ليس بمأمن من الإقالة، في الوقت الذي أصبحت فيه التطلعات في أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم كبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن 12 مديرا فنيا رحلوا عن مناصبهم في الدوري الممتاز هذا الموسم، مع احتساب قرار جراهام بوتر بمغادرة برايتون إلى تشيلسي، وقال جوارديولا، إن الثقافة في إنجلترا قد تغيرت.

وقال غوارديولا: "النتائج مهمة ولكن إذا كانت الخطة تعمل بشكل جيد، في هذه البلد حينما كنت أصغر قليلا كانت الأندية تحتفظ بالمدربين لفترة أطول، اليوم مع وجود ملاك مختلفين والكثير من الضغط والاستثمار في جانب واحد، أتفهم ذلك".

وأضاف: "الجميع يعانون من الكثير من الضغوطات، المدرب والإدارة، الجماهير تثق في التغيير لأنهم يرغبون في أن يكونوا أفضل، في بعض الأحيان يحدث ذلك وفي أحيان أخرى لا يحدث، كل المدربين يعرفون إنه إذا لم يحدث ذلك فهم في خطر".

وبسؤاله عن أنه تجنب الإقالة من خلال معرفة الوقت المناسب الذي سيغادر فيه الفريق قال جوارديولا: "سأخبرك بسر، نحن نفوز بالمباريات وإذا لم يحدث ذلك ستتم إقالتي، لم يحدث ذلك لي لأننا فزنا بالعديد من المباريات خلال تلك السنوات". ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر أرسنال.