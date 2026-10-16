رئيس الاحتياطي الفيدرالي يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على اقتصاد العالم

جدّد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وارش، التزامه بتحقيق "استقرار الأسعار"، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، الذي وصفه بأنه "صدمة" للاقتصاد.

وجاءت تصريحات وارش خلال جلسة حوارية مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الجمعة، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تستمر أسبوعاً في بانكوك.

وقال وارش، إنه متفائل بأن الذكاء الاصطناعي سيجعل الاقتصادات التي تحسن استخدامه "أكثر إنتاجية وثراءً"، لكنه حذر من أن الطريق إلى تحقيق ذلك سيكون "شاقاً للغاية"، مشيراً إلى أن تأثيره على الوظائف في المدى القريب "لا يزال غير معروف".

وتابع: "أريدكم أن تسمعوا مني تفاؤلاً، لكن تفاؤلاً يرافقه إدراك جاد لحجم المسؤولية". وأضاف أن الناس سينظرون إلى الوراء بعد عقد من الزمن، "وسيقولون إن ما حدث كان بالغ الأهمية والتأثير".

وأضاف أنه يتعامل مع التداعيات الاقتصادية الكلية لهذه التكنولوجيا "جدية ومسؤولية"، بما في ذلك احتمال أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير بفعل زيادة الطلب، مقابل توقعات بأن تحدث صدمة إيجابية في جانب العرض على المدى الطويل، وذلك في إطار دوره على رأس البنك المركزي الأميركي.

واعتبر وارش أن الذكاء الاصطناعي ينطوي على فوائد اقتصادية هائلة على المدى الطويل، لكنه حذّر من أن الطريق إلى تحقيقها "سيكون على الأرجح وعراً للغاية".

وأضاف: "إن ظهور هذه التكنولوجيا الجديدة هو على الأرجح أهم تحول يشهده الاقتصاد الأميركي والعالمي خلال حياتي". وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل "صدمة" للاقتصاد، إلى جانب تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية الأخرى، لكنه يظل عاملاً يحدث اضطراباً في النشاط الاقتصادي.

وأقر وارش بأن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى القصير، لكنه قال إن "هناك، في اعتقادي، فوائد هائلة للاقتصاد العالمي والاقتصاد الأميركي على المدى البعيد".