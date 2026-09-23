الرئيس الأوكراني يتوعد روسيا برد خلال الشتاء إذا واصلت استهداف الطاقة

توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالرد على الهجمات الروسية التي تستهدف منظومة الطاقة والتدفئة في بلاده خلال فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الشتاء، الذي شكّل تاريخياً عاملاً مساعداً لروسيا في حروبها، قد يتحول هذه المرة إلى نقطة ضعف تستفيد منها أوكرانيا.

وأضاف: "سنجعل ذلك يحدث هذا الشتاء إذا واصلت روسيا استهداف منظومة الطاقة والتدفئة لدينا"، من دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي تعتزم كييف اتخاذها.