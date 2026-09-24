رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى يحذرون مجلس الأمن من خطورته على البشرية

حذر رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مجلس الأمن الدولي من أنه بدون تدخل، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل خطراً على البشرية جمعاء.

وقال رئيس شركة "أوبن إيه أي" سام ألتمان، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للذكاء الاصطناعي: "أنظمة الذكاء الاصطناعي تصبح أكثر قوة واستقلالية، وقد تتطور بوتيرة أسرع من مؤسساتنا، الخطر يكمن في أن كل شيء يحدث بسرعة كبيرة بحيث لم يعد بإمكان الناس متابعة ما يجري أو التدخل عند الحاجة لوقفه".

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي قد يتطور بوتيرة أسرع بشكل تعجز البشرية عن التفاعل معه.

وبحسب ألتمان، تكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة "مع الاقتراب من إنشاء أنظمة قادرة على تحسين نفسها ونسخها المستقبلية".

وأشار إلى أن "أتمتة عملية إنشاء الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تسريع تطوره بشكل حاد".